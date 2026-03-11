La schiacciatrice giallorossa analizza il momento della squadra e la sfida in programma sabato: «Felici del primato, ma la testa è già sulla gara di Pomezia»

Continua il momento positivo della Tonno Callipo, che dopo l’ultima vittoria mantiene il primato in classifica e guarda con fiducia alla prossima trasferta. Tra le protagoniste dell’ultimo periodo c’è Ilenia Cammisa, schiacciatrice giallorossa che nelle ultime tre gare da titolare ha portato equilibrio tecnico e punti pesanti.

Tra le protagoniste dell’ultimo periodo in casa Tonno Callipo c’è senza dubbio Ilenia Cammisa. Titolare da tre gare, la sua presenza si è fatta sentire non solo a livello individuale – con 46 punti realizzati in questa mini-serie – ma anche nell’equilibrio tecnico-tattico della squadra.

Per la schiacciatrice giallorossa si tratta della seconda stagione con il club calabrese. Un percorso importante il suo: una promozione in A2 con Imola tre stagioni fa, sfiorata anche l’anno precedente sempre con la squadra romagnola, oltre a diversi successi in B2.

Un bagaglio di qualità ed esperienza – rafforzato anche dai trent’anni compiuti lo scorso ottobre – che la rendono una giocatrice duttile, efficace sia in ricezione che in attacco. In questa stagione è partita dalle retrovie, ma quando coach Saja l’ha chiamata in campo ha sempre risposto presente.

Era accaduto in passato per l’assenza di Pomili e sta accadendo anche in questo periodo per l’infortunio di Laura Grigolo. Nonostante diverse partite in meno, Cammisa è comunque la quinta miglior realizzatrice della squadra con 123 punti.

Sabato la Tonno Callipo sarà impegnata a Pomezia, squadra reduce dalla sconfitta di Teramo. In classifica le laziali sono in piena lotta salvezza: quart’ultime con 19 punti, frutto di sei vittorie e dodici sconfitte, insieme a Volleyro e alla stessa Teramo, con due lunghezze di vantaggio su Trestina.

Un avversario quindi da non sottovalutare, da affrontare con la giusta concentrazione fin dal primo servizio.

Proprio con Ilenia Cammisa analizziamo il campionato fin qui disputato dalla Tonno Callipo, volgendo lo sguardo anche alla prossima trasferta laziale che, dopo quella di sabato scorso sul campo della Trestina, vedrà le giallorosse ancora in prima serata alle ore 20.00.

Le dichiarazioni

Allora Ilenia, iniziamo da sabato scorso quando è arrivata l’ennesima vittoria che vale il primato solitario: siete soddisfatte?

«Cosa c’è di più bello che vincere uno scontro diretto e sapere di essere di nuovo a +3 dalla seconda? Va bene così, siamo felicissime ed ovviamente vogliamo continuare su questa strada».

Nonostante ciò, qualche difficoltà nel primo set: cosa sta succedendo alla Tonno Callipo da qualche gara?

«Il girone di ritorno nasconde sempre delle insidie e, se vogliamo, anche nel girone di andata non è stato mai tutto perfetto. Le squadre avversarie partita dopo partita crescono e trovano l’amalgama. Noi invece abbiamo dovuto affrontare qualche infortunio e questo ha cambiato un po’ gli equilibri, ma stiamo lavorando per migliorarci sempre».

Sabato altro esame a Pomezia: che gara vi aspettate?

«Sicuramente sarà un’altra partita fondamentale. Dal canto nostro, con serenità e lucidità, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo per mantenere il primato, chiunque sia l’avversario».

Veniamo al lato personale: sei titolare da tre gare con 46 punti realizzati, sempre in crescendo. Sei soddisfatta?

«Certo, sono contenta di giocare anche se mi dispiace tantissimo per Laura. Sono sicura di poter far meglio e voglio che la squadra si fidi di me anche nei momenti importanti, quindi mi impegno per raggiungere questi miei piccoli obiettivi».

In realtà stai confermando quanto avevi già fatto di buono a Imola tre anni fa, giusto?

«Sì, la B1 è una categoria in cui ho giocato e vinto, quindi non mi sento inferiore ad altre. Ho le mie qualità e faccio leva su quelle, consapevole di dover sempre migliorare qualcosa per la gara successiva. Devo crederci e godermi il momento».

Siamo alla sesta di ritorno: questo torneo è come te lo aspettavi?

«Onestamente mi aspettavo un girone tosto, le voci che giravano durante il mercato estivo erano queste e devo dire che ogni weekend il risultato non è mai scontato»