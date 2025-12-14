Una serata di grande volley e di forti emozioni quella vissuta al PalaValentia, dove la Tonno Callipo Vibo Valentia firma un’autentica impresa superando al tie break la vice capolista Corigliano al termine di una battaglia durata quasi due ore. Il 3-2 finale (25-14, 25-20, 23-25, 19-25, 16-14) certifica la crescita e la solidità di un gruppo giovane ma già capace di giocare con personalità anche contro avversari più esperti e quotati.

Al termine del match l’abbraccio collettivo tra giocatori, staff tecnico e pubblico – con la Fossa Giallorossa ancora una volta protagonista sugli spalti – racconta meglio di ogni parola il valore di una vittoria sofferta ma meritata, che conferma l’ottimo avvio di stagione dei giallorossi.

Trascinata da uno strepitoso Boiko, autore di 34 punti e autentico mattatore del tie break, la squadra di coach Nunzio Lanci parte fortissimo, imponendo ritmo, intensità e qualità di gioco. Il primo set è un monologo vibonese: battuta incisiva, muro-difesa attento e grande efficacia in attacco consentono alla Tonno Callipo di chiudere rapidamente sul 25-14. Decisivi anche capitan Paglialunga, 18 punti complessivi, e il lavoro al centro di Halim e Borgesi, protagonisti a muro.

Nel secondo parziale lo spartito non cambia. Vibo controlla il gioco, respinge i tentativi di rientro degli ospiti e si porta sul 2-0 chiudendo 25-20, dando l’impressione di poter indirizzare la gara in modo definitivo. Ma Corigliano, squadra esperta e ambiziosa, non molla: nel terzo set alza il livello, trova continuità con Miranda (21 punti, il migliore dei suoi) e riesce a spuntarla nel finale, accorciando le distanze sul 2-1.

L’inerzia cambia e nel quarto set sono gli ospiti a prendere il largo, sfruttando qualche errore di troppo dei giallorossi e pareggiando i conti con il 25-19 che porta la sfida al tie break. Nel set decisivo regna l’equilibrio: punto a punto fino al 14-14, poi la Tonno Callipo trova le giocate decisive. Prima il muro di Halim, poi l’ennesima perla di Boiko che chiude sul 16-14 e fa esplodere la festa al PalaValentia.

Soddisfatto a fine gara coach Nunzio Lanci: «È stata una partita tosta come ci aspettavamo, contro una squadra con qualità ed esperienza. Nei primi due set siamo stati bravissimi a imporre il nostro gioco, poi è venuta fuori la loro esperienza. Il tie break però è stato importante per noi e ci dà grande fiducia. Ora pensiamo alla trasferta contro la capolista Aquila Bronte: sarà un altro scontro di alta classifica, ma siamo pronti a giocarci le nostre chance».