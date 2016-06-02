Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Sarebbe il tecnico argentino Waldo Ariel Kantor (56 anni) l’allenatore al quale la Tonno Callipo Calabria starebbe pensando in vista della prossima stagione sportiva.
L’indiscrezione, pubblicata sul blog “Dal 15 al 25” di Gazzetta.it, individua proprio nel coach in forza alla Cmc Romagna (Ravenna) nell’ultima stagione, il successore di Vincenzo Mastrangelo, già partito alla volta di Alessano, sua prossima squadra in A2.
Kantor(foto), tecnico di grande esperienza, è anche un ex atleta ed è considerato tra i 25 migliori pallavolisti nella storia della pallavolo mondiale.
Salgono, contestualmente, le quotazioni della Tonno Callipo in vista del ripescaggio in Superlega. La domanda, presentata ieri, sembra aver già ottenuto il sostegno da parte della maggioranza dei club. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità.