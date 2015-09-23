VI è anche una importante componente vibonese nell’impresa che la nazionale italiana di pallavolo maschile ha compiuto nella World Cup in Giappone

Antonio Valentini

piazzandosi al secondo posto finale della competizione e staccando così di diritto il pass per le Olimpiadi di Rio 2016. Si tratta del venticinquenne Antonio Valentini, secondo allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, chiamato a far parte dello staff azzurro dall’attuale commissario tecnico Gianlorenzo Blengini, già allenatore del team vibonese per tre stagioni. Un successo inaspettato alla vigilia, quello della nazionale, che provenendo da un difficile periodo, culminato con le dimissioni del precedente ct Mauro Berruto, ha saputo riconquistare fiducia nel gruppo e nei propri mezzi, costruendo gara su gara le condizioni per tagliare l’ambito traguardo. A fornire la matematica certezza dell’approdo nella competizione Olimpica brasiliana del prossimo anno, la vittoria per 3-1 ai danni della Polonia, maturata questa notte a Tokyo. Un successo al quale si aggiunge, quindi, anche la firma di Antonio Valentini (foto in basso) che, in qualità di video man (questo il suo incarico all’interno dello staff azzurro), ha dato il suo importante contributo per il conseguimento del risultato.