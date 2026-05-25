Ennesimo straordinario traguardo raggiunto dalla Tonno Callipo che conquista la promozione in Serie A3 al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni contro Molfetta. La formazione giallorossa ha ribaltato il confronto nella gara di ritorno della finale per la promozione diretta, imponendosi per 3-1 prima di completare l’opera nel decisivo golden set, facendo esplodere la festa.

Si chiude così in trionfo una stagione esaltante per la squadra guidata da coach Nunzio Lanci, protagonista di una crescita costante culminata con un risultato che, a inizio campionato, in pochi avrebbero pronosticato. Un gruppo giovanissimo, composto in larga parte da under 19, capace però di sorprendere per maturità e qualità, trascinato dall’esperienza del capitano Paglialunga e dai colpi dell’opposto ucraino Boiko, autentico punto di riferimento offensivo.

La sfida contro Molfetta si era subito complicata con la sconfitta nel primo set per 23-25. Anche il secondo parziale sembrava indirizzato verso gli ospiti, avanti 19-15, ma proprio in quel momento la Callipo ha cambiato marcia, trovando la forza per una rimonta che ha rappresentato la svolta del match. Da lì i giallorossi hanno preso fiducia, aggiudicandosi anche il terzo set e approfittando del calo d’intensità degli avversari per chiudere il match sul 3-1.

Nel golden set decisivo, Molfetta è partita meglio, ma la squadra calabrese ha reagito con determinazione, portandosi avanti 8-7 al cambio campo prima dell’allungo finale che ha consegnato la promozione. Per la società guidata dal presidente Pippo Callipo si tratta di una serata destinata a entrare nella storia, accanto alle altre pagine memorabili del club, dalle promozioni del 2001, 2004 e 2008 fino al ritorno in SuperLega del 2023. Il successo assume un valore ancora più significativo perché certifica una storica doppietta: nella stessa stagione, sia la formazione maschile sia quella femminile centrano il salto di categoria verso la Serie A3.