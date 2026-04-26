La Marpesca esce sconfitta da San Lucido, ma senza conseguenze sulla classifica. La salvezza, conquistata in anticipo dopo un mese di aprile particolarmente intenso, consente alle ragazze di mister Monopoli di guardare alle ultime due gare della stagione con la serenità di chi ha già centrato l’obiettivo principale nella sua prima esperienza in B2.

Una trasferta senza pressioni di classifica

La società parla di una «sconfitta indolore» e di una partita «priva di interessi dal punto di vista della classifica». Le ragazze di Pizzo, «con la salvezza in tasca e con qualche defezione dell’ultimo minuto», hanno affrontato San Lucido in un match che non poteva cambiare il senso della stagione, ormai messa al sicuro nelle settimane precedenti.

A pesare, probabilmente, anche le energie spese nell’ultimo periodo. La nota richiama infatti il «tour de force delle ultime settimane» durante il quale la Marpesca era riuscita a superare «rispettivamente Catania, Todo e Terrasini». Dopo quello sforzo, la squadra è arrivata all’appuntamento con le cosentine forse «un po’ appagata», entrando in campo «non con il giusto piglio» e incassando una sconfitta maturata nell’arco dei tre set.

San Lucido gestisce, Pizzo prova a restare in partita nel terzo set

La gara ha visto le padrone di casa condurre con continuità, soprattutto nei primi due parziali. «Tutti e tre i parziali hanno visto Spaccarotella e compagne gestire i set per poi allungare nella parte finale», si legge nella nota, con la sola eccezione dell’ultimo set, «un po’ più combattuto».

San Lucido ha così chiuso la partita con i parziali di 25-16, 25-16 e 25-22, conquistando i tre punti davanti al proprio pubblico. Per la Marpesca resta il rammarico di non essere riuscita ad allungare la striscia positiva dopo le vittorie ottenute nel mese di aprile, ma la sconfitta non intacca il percorso compiuto fin qui.

Crotone e Mascalucia per chiudere la prima stagione in B2

Archiviata la trasferta cosentina, per la Lory Volley l’attenzione si sposta ora sull’ultimo derby stagionale, in programma a Crotone. Poi arriverà la chiusura in casa, il 9 maggio, contro Mascalucia.

Saranno, come sottolinea la società, «due partite tra squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato» ma che potranno comunque servire «per chiudere in bellezza questa prima esperienza in B2». Un finale senza pressioni, dunque, ma ancora utile per dare valore a un cammino che ha già consegnato alla squadra di Pizzo il risultato più importante: la permanenza nella categoria.