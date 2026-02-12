Per la Tonno Callipo Volley maschile all'orizzonte c'è il quindicesimo turno del campionato di Serie B e che coincide con il secondo impegno casalingo del 2026. Turno sulla carta agevole per i giallorossi che, al PalaValentia, ospiteranno il fanalino di coda Termini Imerese. La compagine siciliana, infatti, attualmente è l'unica squadra del girone senza vittorie (i due punti in classifica sono arrivati da altrettante sconfitte al tie-break). Insomma, la bilancia penderebbe in favore dei calabresi ma non bisognerà abbassare la guardia perché la buccia di banana è sempre dietro l'angolo.

Lo schiacciatore Netti

La concentrazione dovrà essere alta, anche per mantenere l'alto andamento in classifica che vede la formazione di coach Lanci al terzo posto. Sul cammino della Tonno Callipo si è espresso il giovane schiacciatore barese Antonello Netti, che finora ha totalizzato 74 punti: «Sicuramente quanto abbiamo fatto finora ci inorgoglisce molto ed è frutto di grande coesione e applicazione dell’intero gruppo. Noi lavoriamo al meglio durante la settimana, cercando di arrivare pronti a ogni partita per fare bene. E diciamo che ci stiamo riuscendo ottimamente, visto che siamo ormai fin dall’inizio a ridosso delle due battistrada».

Prove di forza

Settimana scorsa è arrivata la dodicesima vittoria in quattordici gare, con i giallorossi che hanno battuto anche Gupe, dopo aver perso il primo set: «Siamo stati bravi a ripartire subito dal secondo set, dopo aver perso ai vantaggi il primo. Abbiamo messo in pratica la nostra pallavolo, come abbiamo dimostrato di fare bene in queste quattordici giornate. E poi abbiamo concluso nel migliore dei modi la partita, vincendo largamente gli ultimi due set».

Bisogna però archiviare subito il successo perché, come detto, all'orizzonte c'è un altro impegno: «Sarebbe l’errore più grave rilassarsi - continua il diciannovenne - non dobbiamo assolutamente sottovalutare nessuno, bensì giocare al nostro ritmo e al nostro livello. Perché anche se loro sono ultimi non avranno nulla da perdere e giocheranno senza tanti pensieri».

Difendere i vertici

Il concetto è chiaro, anche perché bisogna difendere l'attuale terzo posto in classifica conquistato finora con merito. Ecco il pensiero di Netti a riguardo: «Fin dai primi match siamo andati forte e,abbiamo continuato così. Ovviamente cercheremo di mantenere questo ritmo, anche perché ci riteniamo una squadra che può giocarsela ai livelli alti di questo girone. I risultati dicono che ci stiamo riuscendo alla grande e chiaramente vogliamo continuare su questa strada fino alla fine del torneo».