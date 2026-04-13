Cede un punto la Tonno Callipo nel pirotecnico derby di Crotone imponendosi per 3-2, ed è la seconda volta in questa stagione dopo il precedente a Bronte con la Ciclope. Nonostante la precaria posizione di classifica, la squadra pitagorica ci ha messo tanta voglia e caparbietà, ma alla fine la squadra di coach Lanci ha fatto valere un maggiore spessore tecnico, in special modo al tie-break trascinata dal solito Boiko.

Per lui palma di top scorer con 30 punti di cui 2 ace ed altrettanti muri, arrivando così, dopo 22 giornate, a ben 609 punti realizzati. Se non è record poco ci manca! Menzione anche per Borgesi, vice bomber, con 16 punti di cui i soliti 5 muri alzati perfettamente, e bravo anche Halim con solo un muro in meno del compagno sui 6 punti totali. In doppia cifra anche capitan Paglialunga (13).

In classifica si isola in vetta Aquila Bronte con 59 punti, poi in fila indiana la Tonno Callipo (58) ora avvicinata, sempre ad una lunghezza da Corigliano (57) corsaro a Lamezia.

Prima di entrare nella cronaca del derby, va segnalato un dato sicuramente importante che rende merito a tutto il gruppo giallorosso. Dopo 22 giornate, al di là del fenomeno-Boiko come anzidetto, altri due giocatori giallorossi hanno superato, già da un po’, quota 200 punti e sono Paglialunga con 262 e Borgesi con 215; ed altri due oltre quota 100, sono Netti con 130 e Halim con 123. Insomma dati che abbelliscono una stagione che, ora più che mai, si vuol prolungare.

E domenica prossima ecco il primo dei due esami di laurea: prima trasferta a Corigliano e poi il match interno con Aquila Bronte.

Passando alla cronaca del derby di ieri, nel primo set è sempre Crotone a condurre ai punteggi intermedi: 8-3, 16-9 e 21-9 evidenziano le difficoltà della Tonno Callipo che si riabilita solo nel finale, perdendo per 25-17.

La riscossa giallorossa parte dal secondo set: Paglialunga e compagni ovviamente dimostrano di essere di ben altra pasta! E così conducono 8-6, 16-14 e 21-17, vincendo 25-19. E stesso clichè nel terzo set: 16-11 e 21-16, imponendosi 25-18.

Nel quarto parziale riemerge Crotone che, sospinto dall’ottimo Andrea Asteriti (29 punti di cui 5 ace e 2 muri), pareggia i conti vincendo per 25-23, nonostante Vibo nel finale di set sembra riavvicinarsi dopo essere stata indietro (16-12 e 21-17).

Si arriva dunque al tie-break: 6-4 Crotone e time out per Vibo, che però al cambio campo conduce 8-7. Dopo la parità sul 9-9, la Tonno Callipo aumenta il ritmo e diventa letale in attacco, fondamentale mancato nei due set persi in precedenza. Boiko con altri 4 punti (l’ultimo vale il 14-11), Borgesi ed un errore avversario consegnano set e vittoria alla Tonno Callipo.

«Sicuramente - spiega coach Lanci – non abbiamo approcciato benissimo la gara, loro sono partiti forte, ci hanno aggredito e soprattutto nel primo set non siamo stati capaci di controbatterli al meglio. Avevamo qualche acciacco fisico, ma non deve essere una scusante per una prestazione sempre all’altezza nelle partite precedenti. Però dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno: ad inizio stagione avremmo firmato e sottoscritto per trovarci in questa posizione e giocarci le prossime due partite come altrettanti finali di campionato. Per cui – sottolinea opportunamente Lanci - guardiamo il lato positivo, siamo ancora lassù in seconda posizione ad un punto dalla prima. Per cui andremo a giocare nelle prossime contro Corigliano e Aquila Bronte con la voglia di dimostrare tutto l’entusiasmo possibile per arrivare fino in fondo e carichi a mille. Sappiamo che sarà dura ma non abbiamo paura di nessuno, anzi siamo certi di essere all’altezza della situazione.»

PALLAVOLO CROTONE - TONNO CALLIPO 2-3

(25-17, 19-25, 18-25, 25-23, 11-15)

CROTONE: L.Asteriti 3, A.Asteriti 29, My 11, Galluppo 7, Di Lorenzo 3, Romeo 10, Ghasemzadhe, Tonoli (L). Ne: Santagata, Diaco. All. Asteriti

TONNO CALLIPO: Piovan, Boiko 30, Borgesi 16, Halim 6, Paglialunga 13, Netti 6, Buttarini (L), Smeraldo, Vassallo 1. Ne: Saturnino. All. Lanci

Arbitri: Chiara Zaccagnino e Andrea Villano

Note: durata 23’, 25’, 25’, 31’, 15’ per un totale di un’ora e 59'. Crotone: ace 6, bs 14, muri 10, errori 33; Vibo: ace 6, bs 20, muri 13, errori 35. Attacco: 36%-40%, ricezione 50%-70%.

Rinaldo Critelli

Ufficio Stampa