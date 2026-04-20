La Tonno Callipo vince lo scontro diretto a Corigliano per 3-0 e conquista il primo posto solitario nel campionato di Serie B. Il successo arriva anche in virtù del passo falso interno di Aquila Bronte, superata al tie-break dalla Ciclope, che consente ai giallorossi di salire a quota 61 punti, davanti ai siciliani (60) e agli stessi calabresi (57).

La squadra guidata da Lanci centra così la dodicesima vittoria consecutiva e prosegue una striscia di imbattibilità che dura dal 20 dicembre. Un rendimento costante che consolida il lavoro dello staff tecnico e del gruppo, protagonista anche sul piano individuale: Boiko è il miglior realizzatore con 26 punti, seguito da Paglialunga (12). Contributi distribuiti anche da Borgesi (8), Halim (4), Netti (2) e dal regista Piovan.

Nel primo set la Tonno Callipo mantiene sempre il controllo, passando dai parziali di 8-6, 16-14 e 21-15 fino al 25-20 finale. Più equilibrato il secondo parziale, deciso nel finale dopo il 23-23: un ace di Boiko e un errore offensivo dei padroni di casa fissano il 25-23 e il 2-0.

Nel terzo set l’equilibrio dura fino al 7-7, poi Vibo allunga con decisione grazie a Boiko e Paglialunga. I punti in sequenza consentono ai giallorossi di prendere margine fino al 24-20, chiuso dall’attacco finale del capitano per il 25-20 e il definitivo 3-0.

La vittoria consente alla formazione vibonesi di presentarsi da capolista al prossimo turno, quando al PalaValentia arriverà proprio Aquila Bronte per un nuovo scontro diretto. Nel frattempo, Corigliano sarà impegnato a Crotone. Il calendario finale prevede poi le gare S. Teresa-Vibo, Bronte-Lamezia e Palermo-Corigliano, prima dell’ultima giornata con Vibo-Sicily Messina e Corigliano-Bronte.

Intervista

«Siamo stati bravissimi – sottolinea Lanci – ad interpretare la partita nel miglior modo possibile. I ragazzi hanno giocato una delle migliori partite del campionato, non era semplicissimo perché contro una squadra fatta di giocatori esperti, che di queste partite ne avevano già giocate tante, dobbiamo essere orgogliosi della nostra gara. Ed anche di come l’abbiamo interpretata, soprattutto nella difesa-contrattacco con l’atteggiamento giusto.

Però domenica prossima arriva Aquila Bronte, quindi il nostro motto di pensare di partita in partita resta lo stesso. Intanto ci godiamo questa bella vittoria a Corigliano, però già da oggi pomeriggio si inizia a lavorare per la partita di domenica. Rimanendo umili e convinti che lavorando con l’intensità giusta si possono raggiungere buoni risultati, sia a livello individuale che come squadra».

Tabellino

CORIGLIANO VOLLEY - TONNO CALLIPO VOLLEY 0-3

(20-25, 23-25, 20-25)

Corigliano: Donzella, Miranda 16, Di Paola, Cantagalli 7, Sportelli 9, Vindice (L), Tanzi 4, Dzenis 4, Gabriele, Alice. Ne: Fansella, Simari (L), Saragò, Pirozzi. All. D’Amico

Tonno Callipo: Piovan 1, Boiko 26, Borgesi 8, Halim 4, Paglialunga 12, Netti 2, Buttarini (L), Mauceri, Riga. Ne: Vassallo, Saturnino, Smeraldo, Fusco (L). All. Lanci

Arbitri: Minnelli e Foppoli

Note: durata set 24’, 30’, 26’ (totale 1h20’). Corigliano: ace 5, battute sbagliate 15, muri 5, errori 22. Vibo: ace 7, battute sbagliate 13, muri 4, errori 23. Attacco 46%-56%, ricezione 46%-64%.