di <strong>Rocco Greco</strong>\nEra un caldo mattino quel <strong>5 ottobre del 1984 quando papa Giovanni Paolo II, giunto nel Santuario di Santa Maria del Bosco a Serra San Bruno</strong>, dopo aver benedetto la prima pietra di una casa di riposo per anziani da edificare in quel comune, si trovò, incredulo, a dover benedire una pantofola.\u00A0«Di che si tratta?», chiese al padre priore della Certosa che gli stava a fianco, indicando la <strong>pantofola spaiata adagiata in un cofanetto in legno intagliato foderato di raso rosso</strong>.\u00A0«Poi ne parleremo!», rispose il certosino, lasciando sul viso di sua Santità un manifesto punto di curiosità.\u00A0Quando si ritrovarono nel refettorio della Certosa, prima che salisse sull’elicottero che l’avrebbe condotto a al Santuario di San Francesco di Paola, Papa Giovanni Paolo II guardò il Priore, come a dirgli: «Adesso mi spieghi!»\u00A0Ed <strong>il certosino spiegò che da quasi nove secoli il piccolo nucleo di Spadola attendeva di restituire al Papa il maltolto</strong>, quella pianella sottratta da un furfantello ad un suo predecessore, quel Callisto II che si trovava in Calabria intorno al 1121 per sanare dei dissidi sorti tra i principi di quelle terre, all’epoca teatro di aspri conflitti sotto la dominazione normanna.\u00A0\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28660"></div>\n\n<strong>Durante tale viaggio, pare che Calisto II° abbia fatto una sosta presso una fontanella a Spadola</strong>.\u00A0Gli abitanti del piccolo villaggio, riconosciuto che quel forestiero era il papa, affluirono in massa per ricevere la benedizione, e omaggiarlo devotamente baciandogli il piede, come era usanza dei tempi.\u00A0Il papa si levò la pantofola di colore dorato e la <strong>poggiò sul sedile della carrozza ma qualcuno, credendola d’oro, la sottrasse.</strong>\u00A0La leggenda racconta che il papa Callisto rimase particolarmente contrariato per l’accaduto tanto che partendo <strong>lanciò una specie di anatema contro quel villaggio: «Che tu non cresca più di tanto, finché non avrò la mia pianella!»</strong>.\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0<strong>Gli spadolesi, che ancora oggi, danno credito a tale misfatto</strong>, adducendone il motivo per il quale il numero di abitanti di Spadola è rimasto pressoché invariato per secoli, colsero ben volentieri l’occasione che si offrì loro e, durante quella visita a Serra San Bruno fu consegnata a Papa Karol Wojtyla, alla presenza del Vescovo ed il Prefetto di Catanzaro, a una scarpetta dorata, come segno di riconciliazione con i successori di Pietro.\u00A0Ad ogni modo, un’antica filastrocca serrese recita: <strong>«Spatula, Brognaturu e Zimbariu, catti ‘nu pagghjàreju e li ‘mbittàu!»</strong>, ad indicare quanto piccoli fossero i tre paesi attaccati a Serra San Bruno.