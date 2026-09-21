Il servizio digitale che utilizza intelligenza artificiale e geolocalizzazione accompagna cittadini e turisti alla scoperta del patrimonio storico e artistico. Romeo: «Città da raccontare con i linguaggi del presente e del futuro»

Vibo Valentia punta sul digitale per rendere più accessibile il proprio patrimonio storico e artistico. Il Comune ha infatti aderito ad AmuseApp, piattaforma digitale e applicazione mobile che utilizza anche l’intelligenza artificiale per trasformare lo smartphone in una sorta di audioguida interattiva e personalizzata.

L’obiettivo è offrire a cittadini e visitatori uno strumento attraverso il quale scoprire monumenti, luoghi di interesse e itinerari storici della città. L’app sfrutta la geolocalizzazione per individuare ciò che si trova nelle vicinanze dell’utente e proporre contenuti e suggerimenti multimediali.

«Vibo Valentia – afferma il sindaco Enzo Romeo – possiede un patrimonio storico, artistico e paesaggistico di straordinaria bellezza che merita di essere raccontato con i linguaggi del presente e del futuro. L’ingresso nella rete di AmuseApp si inserisce perfettamente nella nostra visione di rilancio del territorio, coniugando tutela della memoria e innovazione».

L’audioguida direttamente sullo smartphone

L’iniziativa è stata promossa dall’assessore all’Innovazione tecnologica Luisa Santoro. «L’adesione ad AmuseApp – spiega – rappresenta un tassello fondamentale nel progetto di transizione digitale della nostra città. Mettere le soluzioni digitali al servizio della fruizione culturale significa rendere Vibo Valentia una città al passo con i tempi».

Sul progetto interviene anche l’assessore alla Cultura e al Turismo Stefano Soriano, che lega l’utilizzo della piattaforma anche alla promozione della città: «La promozione turistica e la valorizzazione culturale oggi non possono prescindere dalla digitalizzazione. Questa sinergia ci permetterà non solo di migliorare l’accoglienza di chi sceglie Vibo Valentia come destinazione turistica, ma anche di stimolare nei cittadini stessi una nuova consapevolezza e riscoperta della nostra millenaria storia».

L’utilizzo del servizio non richiede strumenti particolari. AmuseApp può essere scaricata gratuitamente sui dispositivi iOS e Android oppure utilizzata direttamente attraverso il browser tramite la piattaforma web ufficiale. Una volta attivati i servizi di localizzazione, la piattaforma propone automaticamente i punti di interesse e i percorsi culturali più vicini all’utente.