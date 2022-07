Nicola Gratteri a Tropea: «Sento puzza di complicità nelle stragi di Capaci e via d’Amelio» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

«Le carceri italiane sono piene di pazzi che nessuno cura, sono piene di tossicodipendenti che non si cerca di far disintossicare. Perché non ci sono i soldi. Perché non si sa dove metterli. Poi il Governo ha stanziato 28 milioni di euro per costruire una Casa dell’Amore in ogni carcere. Ogni mese i detenuti di alta sicurezza, cioè quelli che non possono avere permessi, possono incontrarsi per 24 ore con i partner. Ben 28 milioni di euro per le Case dell’Amore. Queste cose non possono passare come acqua fresca».

Inizia così l’intervento del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri all’Anfiteatro del Porto a Tropea. Ospite di Link|Tropea Communication Meeting, Gratteri è stato come al solito un fiume in piena.

Nino Foti e Nicola Gratteri

Ha dialogato parlando di giustizia con Paola Bottero, direttore strategico del Gruppo Pubbliemme|Diemmecom, LaC Network e ViaCondotti21. Il procuratore ha definito la riforma voluta dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, “una perla”, ribadendo che questo ministro non ha dimostrato «nessun rispetto per i magistrati, mentre sulla giustizia negli ultimi anni sono stati fatti solo macelli e basta leggere il papello di Riina ed il programma politico di Licio Gelli e della P2 per capire che le ultime riforme della Giustizia sono piene di riferimenti a quei personaggi. E questo succede nella totale indifferenza dell’opinione pubblica».

Collegato da Oltreoceano, il giornalista e scrittore Antonio Nicaso, uno dei maggiori studiosi della ‘ndrangheta che ha definito le mafie «un animale giurassico che non riesce ad estinguersi». Gratteri, dal canto suo, ha sostenuto che «se le mafie non avessero la legittimazione da parte dello Stato si sarebbero già estinte. Sento la puzza di complicità anche sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Perché non vengono desecretati i dossier? Perché non si tolgono i sigilli? Io lo voglio sapere da quale apparato dello Stato è arrivato l’ordine di far sparire l’agenda rossa di Borsellino». [Continua in basso]