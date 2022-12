Si chiude un anno difficile per famiglie e aziende vibonesi – Video

La guerra in Ucraina ha messo in moto la macchina della solidarietà, dall'accoglienza dei profughi alla partenza di tir carichi di derrate alimentari

È stato un anno difficile per le aziende e le famiglie calabresi. Il conflitto in Ucraina ha fatto schizzare alle stelle i prezzi dei beni di prima necessità. Prima è aumentato il grano. Poi il gas e la luce. Una batosta per milioni di persone, che ancora non si erano riprese dalla recessione innescata nel 2020 dalla pandemia.

Le donazioni inviate alle popolazioni in Ucraina

Molte aziende sono state costrette a chiudere e con loro è andato in fumo il lavoro dei dipendenti. La povertà è diventata una realtà con cui fare i conti per tantissime famiglie, costrette prima a raschiare il barile dei risparmi.

L’altra faccia della medaglia è rappresentata dall’altruismo dei calabresi, che in frangenti come questi hanno dimostrato tutta la loro generosità. Che nel corso del 2022 è stata prima rivolta ai profughi ucraini scappati dalla guerra. Molti hanno aperto le proprie case per ospitarli mentre tir carichi di derrate alimentari, medicinali e vestiario partivano alla volta di Kiev.