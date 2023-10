Elezioni a Vibo, il candidato del Pd Enzo Romeo: «Senza accordo sul mio nome si vada alle primarie» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Il circolo cittadino del Pd ha deciso: Enzo Romeo, già primo presidente della Provincia, è il candidato a sindaco di Vibo Valentia da presentare al tavolo della coalizione di centrosinistra. L’annuncio per acclamazione ieri sera nel corso di una partecipata assemblea. «Ringrazio il partito e tutte le persone che mi stanno sostenendo», ha dichiarato un emozionato Romeo, forte del plauso della platea. «C’è necessità di una svolta a Vibo», ha proseguito non nascondendo la sua chiara volontà di guidare la città. Un proposito che sta coltivando da due anni. «Posso già contare su due liste – ha sottolineato – “Progetto Vibo” e “Cultura sociale”». Se, oltre ad essere il candidato del PD cittadino possa diventare quello del centrosinistra, è necessario l’avallo del tavolo dell’intero fronte progressiva. Il M5S e Umanesimo sociale chiedono un volto nuovo e di rottura col passato. «Ritengo che il partito stasera abbia dimostrato un’unità che non dimostrava da anni», dichiara Romeo guardando fiducioso al tavolo: «Non ho nessuno spirito di arroganza, mi ritengo una persona estremamente capace di capire tutte le logiche possibili. Penso però che bisognerà scegliere una metodologia e definire insieme chi potrà fare il sindaco». Nel caso in cui dovessero uscire altri nomi da contrapporre al suo, è lo stesso Romeo ad auspicare le primarie: «Nel momento in cui non ci dovesse essere un accordo al tavolo del centrosinistra si dovrà pensare ad uno strumento democratico, ovvero dare ai cittadini vibonesi la possibilità di scegliere attraverso le primarie, anche se spero – ha concluso – che il mio nome possa essere condiviso anche dalle altre forze politiche».

