Comune di Vibo, appoggio alla maggioranza da Policaro: “Ho fatto il mio dovere”

“Non avrei mai immaginato di poter essere attaccato per aver fatto il mio dovere votando “si” alla pratica con la quale si consentirà di non finire in dissesto e “si” alla pratica con la quale si consentirà di procedere senza intoppi alla costruzione del nuovo ospedale. Ringrazio i tantissimi amici ed amiche, sostenitori e sostenitrici che tempestandomi di messaggi stanno confermando la stima e la fiducia nei miei confronti. A loro dico Grazie, agli altri, Pace”. Rivendica l’imparzialità e l’onestà della sua azione politica, Giuseppe Policaro, consigliere comunale di minoranza al Comune di Vibo e finito nel calderone del dibattito politico, attraverso la stampa e i social network, a seguito della sua partecipazione al Consiglio comunale di ieri che, di fatto, ha salvato la maggioranza. Giuseppe Policaro, infatti, con la sua presenza in aula, ha consentito la validità della seduta permettendo di far raggiungere il numero legale che, senza la sua partecipazione, non ci sarebbe stato. Scelta prontamente condannata solo da alcuni esponenti del Pd: Stefano Soriano e Francesco Colelli. Dal canto suo, Policaro, afferma in sostanza di aver guardato al bene della città e che tale azione gli sarebbe stata riconosciuta da tantissimi. Di una persona si ha contezza: Michele Comito. Il coordinatore provinciale di Forza Italia, infatti, in un comunicato ha dichiarato “Un plauso va a tutti i consiglieri che hanno votato, in primis ai consiglieri di Forza Italia che hanno dimostrato, ancora una volta, attaccamento alla città, ma anche a chi lo ha votato indipendentemente dall’appartenenza politica e non facendosi condizionare dalle prevedibili critiche di una certa parte politica -richiamando quel necessario senso di responsabilità che dovrebbe accompagnare la scelta di ognuno. In un momento così delicato, sono gesti che denotano coraggio nelle scelte, assumono grande valenza e meritano l’apprezzamento della cittadinanza”.

