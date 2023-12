L’attesa è finita, apre il nuovo teatro comunale di Vibo: «Un momento storico per la città» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Concepito nel 1999, la posa della prima pietra nel 2016. E oggi, anno 2023, dopo una serie di intoppi di natura burocratica e politica, apre il nuovo teatro comunale di Vibo Valentia. «Un momento speciale per la città, per la cultura, per lo spettacolo e per l’arte», commenta il sindaco Maria Limardo nel corso di una partecipata conferenza stampa che si tiene all’interno della struttura di Moderata Durant che finalmente è accessibile. E che una volta in funzione potrà ospitare fino a 500 persone. Un incontro con i giornalisti allargato alle autorità che negli anni hanno contribuito, non senza difficoltà, alla realizzazione di un’opera attesa da quasi 25 anni. In prima fila gli ex sindaci Elio Costa, Franco Sammarco e Nicola D’Agostino. C’è anche l’ex parlamentare Franco Bevilacqua, ideatore dell’opera. Per l’occasione arrivano anche la vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi e l’assessore regionale Rosario Varì. C’è il consigliere regionale Michele Comito, la giunta comunale al completo, il vicepresidente dell’Orchestra Sinfonica della Calabria, Alberto Veronesi e il direttore generale del teatro il Parioli di Roma, Michele Gentile e tanti cittadini che da anni attendono il teatro. L’emozione è palpabile. «È una giornata memorabile, oggi consegniamo alla città il nuovo teatro comunale di Vibo Valentia», dice entusiasta il sindaco che condivide il momento di orgoglio con i cittadini ma anche con chi l’ha preceduta. «Oggi raccolgo i frutti di un lavoro avviato molti anni fa. Tocca a me inaugurare il teatro e ne sono felicemente emozionata». Ma non è l’inaugurazione. Il sipario si alzerà a breve. «La prima – promette il sindaco – ci sarà già a Gennaio. Abbiamo già allestito un cartellone di eventi grazie a un gemellaggio con il Teatro Parioli di Roma e abbiamo affidato la direzione artistica a un personaggio di assoluto spessore: Angela Finocchiaro – svela Maria Limardo – assumerà la direzione artistica di questo teatro».

Emozione e commozione anche nelle parole dell’assessore comunale alla cultura Giusi Fanelli: «Questo è un posto magico che si riempirà di contenuti artistici, un luogo di alta socialità e alta cultura». Per l’assessore regionale Rosario Varì «oggi si scrive una pagina storica per Vibo. Attraverso questo luogo si potrà promuovere e diffondere l’arte e la cultura, fondamentali per lo sviluppo della città». La vicepresidente della Regione nonché assessore all’istruzione plaude all’ amministrazione comunale «per avere portato a termine un’impresa storica. L’opera – afferma – darà lustro alla Calabria. Abbiamo bisogno di teatro, di cultura e di turismo e noi come Regione supporteremo queste attività attraverso un piano triennale dei teatri che prevede lo stanziamento di oltre 10 milioni di euro. Mi auguro – conclude Giusi Princi – che saranno i giovani a popolare il teatro, questo il mio auspicio».

