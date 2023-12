Nuovo teatro di Vibo, al via la sistemazione delle aree esterne a verde e la pulizia dei locali interni

Piccoli passi in avanti in vista dell’inaugurazione di un’opera che al di là del taglio del nastro sarà davvero tale solo con l’avvio delle prime rappresentazioni teatrali

Piccoli passi in avanti in vista dell’apertura del teatro nel quartiere Moderata Durant di Vibo Valentia. Un’opera che la città aspetta da oltre vent’anni ed i cui lavori si sono “impantanati” più volte tra le maglie della burocrazia e della cattiva politica. Dopo la bitumazione del piazzale esterno con relativi percorsi pedonali e parcheggi ancora da completare, il piccolo passo in avanti è rappresentato da una determina del dirigente del Settore 5 di “palazzo Luigi Razza”, Domenico Scuglia, con la quale si intende provvedere alla sistemazione esterna delle aree a verde e la pulizia dei locali all’interno. A tal fine il Comune di Vibo ha ritenuto di procedere con un affidamento diretto da espletare sul Mepa, al termine del quale l’impresa “Cirianni Rocco” di Vibo Valentia ha presentato un’offerta pari a 38.720,00 euro. Tale offerta è stata ritenuta meritevole di approvazione. Responsabile unico del procedimento è l’architetto Giuseppe Petruzza.

I vari passi per arrivare all’apertura del teatro

Il progetto esecutivo dei “lavori di completamento del Teatro di Vibo città”, redatto dal tecnico comunale Claudio Decembrini, è stato approvato con delibera della giunta il 16 luglio 2018. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1.757.288,03 euro, somma suddivisa in tre diverse risorse finanziarie. Il progetto esecutivo dei lavori di completamento del secondo e terzo lotto, per l’importo complessivo di 655.924,08 euro (sempre redatto dall’architetto Claudio Decembrini) è stato approvato dalla giunta comunale con determina dirigenziale del 12 aprile 2019. Con determinazione dirigenziale del 18 febbraio 2010 si è poi deciso di riapprovare il progetto esecutivo del secondo e terzo lotto e poi di indire una gara d’appalto per un importo complessivo di 538.577,05 euro. Ora, quindi, la sistemazione dell’area esterna e la pulizia dei locali all’interno, nella speranza che al taglio del nastro segua l’avvio delle rappresentazioni teatrali, vero, unico e solo momento a partire dal quale potrà finalmente dirsi che il nuovo teatro è stato davvero inaugurato. Da ricordare che nei mesi scorsi si era registrato un “botta e risposta” tra il sindaco Maria Limardo e il direttore dei lavori Vincenzo Carone in ordine ai lavori a rilento del nuovo teatro.

