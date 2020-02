Riccardo Mengoni torna a Pianeta Rossoblù: «La Vibonese nel cuore» – Video

Il portiere toscano ospite del format dedicato alla Vibonese parla di passato, presente e futuro con i colori rossoblù

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Su Il Vibonese Tv (canale 199 del digitale terrestre) puntata numero 22 di “Pianeta Rossoblù” il format dedicato alla Vibonese e al campionato di Serie C. In studio, con Roberto Saverino, il portiere Riccardo Mengoni per rivivere l’atteso ritorno alla vittoria della Vibonese, parlando altresì del suo passato e delle sue aspettative future, del campionato e di tanto altro ancora.



Ospite al telefono Gaetano Di Maria, allenatore della Vibonese nelle stagioni 2014/15 (conclusasi con la promozione in Serie D) e 2015/16. “Pianeta Rossoblù” è visibile anche in streaming sul nostro sito www.ilvibonese.it



Sempre su Il Vibonese Tv, ogni giorno, dal martedì al venerdì, alle ore 14 e in replica alle 18.30, è prevista un’edizione “Flash” di “Pianeta rossoblù”, con vari servizi sulla Vibonese, sul Settore giovanile e sul campionato. Sabato sera alle 21, sempre sul canale 199, si potranno vedere tutti i servizi quotidiani in un’unica puntata.