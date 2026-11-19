Altro grande traguardo raggiunto dalla giovane promessa del nuoto Giulia Ragozzino, che anche quest'anno si prepara a tornare nelle vasche di Riccione per i Criteria Nazionali Giovanili, i campionati italiani di categoria di nuoto in vasca corta (25 metri) organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto. La tredicenne, originaria di Vibo Marina e frequentante il Liceo Magistrale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, è seguita dall'istruttore Francesco Strangis della Kairos Nuoto di Lamezia Terme e continua a ottenere grandi soddisfazioni nel corso della sua carriera sportiva nel mondo del nuoto.

Le medaglie conquistate a marzo e la nuova sfida

Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nei 200 metri farfalla e la medaglia d'argento nei 50 metri dorso, nel marzo 2026, classificandosi rispettivamente al primo e al secondo posto in Italia, Giulia continua con determinazione e tenacia a mettersi in gioco, ripartendo da eccellenti risultati, ma puntando ancora più in alto. Questa volta è pronta a cimentarsi in due specialità altrettanto importanti: i 200 metri farfalla e i 100 metri farfalla, discipline del nuoto agonistico che esaltano le capacità tecniche, coordinative e condizionali dell'atleta, unite a velocità, potenza e resistenza.

Il confronto con i migliori talenti del nuoto italiano

La manifestazione agonistica, che la vedrà nuovamente protagonista, costituisce un'importante occasione di confronto sportivo con altri atleti affermati nell'ambito giovanile a livello nazionale, consentendo ai partecipanti di misurarsi con i migliori talenti del panorama natatorio italiano e di ambire alla partecipazione ad altre manifestazioni nazionali di livello ancora più alto.

La Ragozzino rappresenterà quindi anche il Vibonese in questo importante evento, portando con sé il nome di Vibo Marina in cui è nata e cresciuta e per il quale costituisce motivo d'orgoglio per gli importanti risultati conseguiti fino a oggi.