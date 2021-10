Sorgenti radioattive nel comune di Vibo, il caso fa parlare la comunità scientifica nazionale

Il caso del rinvenimento avvenuto tempo fa da parte dei tecnici Arpacal di sorgenti radioattive occultate sotto il manto stradale dell’area industriale ricadente nel Comune di Vibo Valentia, sul quale sta indagando anche la locale Procura della Repubblica, continua a far parlare di sé nella comunità scientifica nazionale. [Continua in basso]

Dopo l’Associazione italiana di radioprotezione, anche negli Incontri Mediterranei dell’Aidii (Associazione italiana degli igienisti industriali per l’igiene industriale e per l’ambiente), che si terranno a Siracusa il 25 e 26 novembre prossimi, sarà discusso il caso del ritrovamento, e soprattutto delle procedure per la bonifica radiometrica messe in atto dai tecnici Arpacal.

L’avvio dell’indagine

Come è noto, l’indagine relativa al ritrovamento delle sorgenti radioattive nella zona industriale del Vibonese scattò grazie ad una procedura di contenimento del rischio radiologico potenziale, applicata alle attività di campionamento e sopralluogo in aree prive di conoscenze ambientali, conosciuta con l’acronimo Bonrad (Bonifica radiometrica) che i tecnici dell’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria) mettono in azione sistematicamente ogni qualvolta sono chiamati ad operare, appunto, in aree per le quali non ci sono dati ambientali chiari ed univoci sulla pericolosità radiologica. [Continua in basso]

L’allarmante scoperta

La scoperta, in occasione di un controllo nell’area industriale di Vibo Valentia su un abbanco di rifiuti stoccati in un capannone per il quale era necessaria una complessiva opera di caratterizzazione, fu fatta dai tecnici Salvatore Procopio, fisico del Laboratorio “E. Majorana” del Dipartimento Arpacal di Catanzaro, e Pietro Capone, del Dipartimento di Vibo Valentia.

Con una comunicazione scientifica (“Il rinvenimento di 226Ra in un’area industriale con l’applicazione di una procedura preventiva di gestione del rischio radiometrico senza l’ausilio dei portali radiometrici o dei collaboratori di giustizia” – S. Procopio, P. Capone, F. Borrello, P. Chiodo, P. Casaburi, M. Iannone) l’Arpacal continuerà a tenere acceso un riflettore sulla necessità di procedere sempre a controlli radiometrici sui territori nei quali sono chiamati ad operare i tecnici delle Arpa, non solo per garantirne la salute ma soprattutto ai fini della ricerca di potenziali contaminanti nascosti. [Continua in basso]

Occasione di confronto

Negli Incontri Mediterranei organizzati dall’Aidii- dopo che nelle precedenti edizioni sono state dedicate ad argomenti monotematici – in questa edizione, prendendo spunto dalle recenti direttive europee, si intende proporre alla comunità̀ scientifica, un’occasione di approfondimento e confronto sulla tematica dell’esposizione a cancerogeni negli ambiti di lavoro e di vita, nell’intento di offrire spunti di riflessione e esperienze nell’ambito della valutazione dei rischi e del monitoraggio ambientale e biologico per tale tipologia di agenti, che hanno un impatto importante sulla salute dei lavoratori e della popolazione generale.