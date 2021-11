Cessaniti, al via (finalmente) i lavori di messa in sicurezza della Sp 82

«Partono i lavori sulla Strada Provinciale 82 a Cessaniti. Espletate le procedure d’appalto e tutti gli iter burocratici, finalmente possono partire i lavori di messa in sicurezza del costone franato». Lo annuncia in una nota Francesco Artusa, consigliere provinciale di Vibo Valentia. «La SP 82 è stata chiusa al transito ieri 5 novembre e lo sarà fino alla fine dei lavori, che saranno veloci. Ci scusiamo per il disagio – conclude Artusa – ma è necessario per poter permettere alla ditta di operare in sicurezza». L’importante arteria che collega la Ss18 ai comuni di Cessaniti e Briatico è parzialmente franata nel 2020. Da allora la strada si percorre a senso alternato. Per denunciare la situazione di pericolo e richiamare l’attenzione delle autorità preposte, qualche settimana fa un gruppo di genitori ha organizzato un sit-in pacifico.

Cessaniti la protesta sulla provinciale 82

Alla protesta si era unito anche il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano che in quella occasione aveva annunciato l’imminente avvio dei lavori partiti ieri.