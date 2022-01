Vibo, nei rifiuti indizi sull’identità dei “lordazzi”, individuati e multati – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Il Comune di Vibo Valentia dichiara guerra ai lordazzi. Questa mattina i vigili urbani sono intervenuti in pieno centro cittadino, in via Dante Alighieri, nei pressi di un parco giochi, dove da giorni si era formata una micro discarica a cielo aperto. Prima della bonifica dell’area da parte degli operatori ecologici, sono stati aperti i sacchetti neri, da tempo vietati, per risalire ai responsabili. Oltre ai rifiuti differenziabili come bottiglie di vetro, di plastica e materiale organico, sono state trovate due fatture con i nominativi di altrettante persone che ora rischiano una multa salata. [Continua in basso]

Parte la multa da 600 euro

Sul posto l’ispettore capo della polizia municipale nonché direttore esecutivo del contratto del servizio di raccolta Francesco Russo: «Applicheremo – ha affermato – il decreto legislativo numero 152 che prevede una sanzione fino a 600 euro per abbandono di rifiuti su suolo pubblico». Lo stesso ha precisato come i controlli sul territorio siano costanti.

Fototrappole per scovare gli incivili

Dal canto suo l’assessore all’ambiente Vincenzo Bruni ha ribadito come non sia più tollerabile assistere alla formazione di micro discariche: «Per combattere il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti – ha detto Bruni – il Comune, oltre a controlli mirati, ha attivato 17 foto trappole in alcuni punti della città, un servizio – assicura l’assessore all’ambiente – che sarà presto incrementato».