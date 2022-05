Tropea, le abbondanti piogge allagano la strada adiacente alla pineta – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Completamente allagata la strada che costeggia la pineta di Tropea, di fronte al porto turistico della cittadina tirrenica. La pioggia di questa notte, proseguita anche nell’arco della mattina, ha letteralmente trasformato l’arteria un una sorta di autentico “lago”. Insomma, il cambio repentino di clima (anche se preannunciato) non ha mancato di creare forti i disagi. La mancata pulizia dei tombini, verosimilmente, unita al perdurare della pioggia, ha causato dunque l’allagamento della strada rendendo poco il transito alle auto. Notevoli i disagi per gli automobilisti, oltre che per i cittadini residenti e per i turisti.