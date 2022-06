Serra, seminario internazionale su gestione e conservazione della biodiversità

Dal 6 al 11 giugno prossimi, Serra San Bruno ospiterà l’importante seminario internazionale incentrato sulla gestione e la conservazione della biodiversità e che vedrà la partecipazione di numerosi professori e studiosi provenienti da diverse parti d’Europa. L’ultima edizione, svolta nel 2019, è stata organizzata in Portogallo nella città di Loulé (Algarve). Serra raccoglie dunque questo prezioso testimone, dopo la pandemia, pronta ad assistere ad un seminario internazionale permanente che ha visto la sua prima organizzazione nel 2007, e che negli anni ha toccato territori e città come León e Almeria (Spagna), Brest e Bayonne (Francia), Ordino (Andorra), Cagliari e tanti altri comuni europei. [Continua in basso]

Quest’anno il seminario sarà incentrato su “Biodiversità e Sostenibilità: due importanti parole chiave per il futuro”. In particolare verranno affrontati i seguenti temi: pianificazione agroforestale su base bioclimatica; sfruttamento delle risorse agroforestali; economia verde; habitat e biodiversità; conservazione del paesaggio rurale e della biodiversità; sostenibilità; formazione accademica. Tutte le presentazioni potranno essere seguite presso l’Hotel Certosa.

«Un ringraziamento – fa sapere l’amministrazione comunale – al professore Giovanni Spampinato e al dirigente Carmelo Maria Musarella, del Dipartimento di Agraria-Università Mediterranea di Reggio Calabria, per avere scelto Serra San Bruno per l’organizzazione della 14esima edizione, comune che ricade in una delle aree protette più importanti d’Italia e punto strategico del Parco Regionale delle Serre».