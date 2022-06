La Calabria presenta il Piano antincendio boschivo: schierati droni, fototrappole e forestali

È stato presentato in una conferenza stampa il Piano antincendio boschivo per la stagione 2022. Una serie di misure per arginare un fenomeno che rappresenta una delle emergenze estive più drammatiche: «C’è una fortissima determinazione da parte della Regione ma anche di tutte le istituzioni coinvolte come attori sul piano della prevenzione e della repressione degli incendi di quest’anno», ha detto il governatore Occhiuto. [Continua in basso]

Droni, fototrappole, un “esercito” di forestali, forze dell’ordine e associazioni di volontariato che saranno “premiate” soprattutto per l’efficacia dell’azione di prevenzione, e il supporto di altre Regioni come Piemonte e Lombardia: sono queste le basi su cui si poggia il piano, ispirato dalla linea della tolleranza zero e fondato su una poderosa macchina logistica messa in campo dalla Regione, in sinergia con altre istituzioni, per non ripetere la drammatica esperienza dello scorso anno. «Il Dipartimento nazionale della Protezione civile teme che quest’anno sia peggiore dell’anno scorso per la Calabria, sul piano degli incendi e questa circostanza ci preoccupa molto», ha aggiunto Occhiuto, affiancato in conferenza stampa dall’assessore regionale alla Forestazione, Gianluca Gallo. Continua a leggere su LaCnews24.it

