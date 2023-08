Incendi Calabria, sanzionate 27 persone: multe per un totale di 50mila euro

Ventidue violazioni amministrative per accensione fuochi e mancata ottemperanza degli obblighi di prevenzione, con 27 persone sanzionate per un importo complessivo di circa 49.526,69 euro. Questo il bilancio dei carabinieri del gruppo forestale di Catanzaro da giugno ad oggi. L’Arma è impegnata costantemente nel monitoraggio del territorio anche tramite il servizio di pubblica utilità del 112 e con lo specifico servizio anti incendio boschivo garantito dalle pattuglie dell’Arma Forestale al numero 1515.

Il 28 aprile la Regione Calabria ha, infatti, dichiarato, a partire dal 15 giugno fino al 30 settembre 2023, il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, per il quale è assolutamente vietato a chiunque accendere fuochi. (Agi)

