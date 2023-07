Drapia e Zaccanopoli, si fa la conta dei danni a seguito degli incendi

La devastazione degli incendi di questi giorni non ha risparmiato neppure Drapia, fino alle pendici di Zaccanopoli. L’incendio, di origine dolosa, che si è verificato all’ingresso del paese alle primissime ore del pomeriggio di martedì, ha subito messo in allerta i residenti e il sindaco Alessandro Porcelli, il quale ha chiesto il pronto intervento di Calabria Verde per scongiurare che le alte fiamme, alimentate dal vento caldo, invadessero il centro abitato causando danni irreparabili anche alle linee elettriche. «Tutte le squadre dei vigili del fuoco erano così oberate di lavoro ovunque nella nostra provincia – ha spiegato il sindaco -, che un’ennesima richiesta di soccorso avrebbe richiesto tempi incompatibili con un pronto intervento. Quindi, abbiamo chiesto aiuto a Calabria Verde che ci ha fornito prontamente una squadra ed un’autobotte per intervenire sull’incendio innescato in un’area di fronte al Municipio su cui insistono sia capannoni che abitazioni. Data anche la rapidità con cui avanzavano le fiamme, puntando sempre più in alto – ha precisato -, ho allertato anche il sindaco di Zaccanopoli Maria Budriesi poiché il fuoco, davvero impietoso, stava iniziando ad inghiottire anche la vegetazione ai piedi dell’affaccio e del cimitero». L’intervento ha quindi scongiurato il peggio. «Sono purtroppo andati in fumo moltissimi alberi di ulivo e il verde intorno – ha concluso Porcelli -, in quanto il fuoco, che ha oltrepassato tutta la zona di Santa Lucia, ha distrutto parecchi ettari a Drapia e alle pendici di Zaccanopoli». Una collina intera, quindi, si presenta ora completamente incenerita, con alberi distrutti e una porzione di territorio che occorrerà recuperare con il verde originario.

