Basta un po’ di pioggia per allagare le strade, disagi fra Vibo e Vena di Ionadi

Bastano davvero poche gocce d’acqua a Vibo Valentia e dintorni per allagare le strade. Una storia che si ripete, frutto della mancata pulizia di tombini, cunette e canali di scolo per le acque. Il passato (anche recente) sembra non aver insegnato nulla alle amministrazioni locali e ci si ritrova ad ogni minima pioggia con i problemi di sempre. Sino a quando? I disagi maggiori per gli automobilisti – al momento – si registrano tra via Falduti e la strada Statale 18, fra Vibo e Vena di Ionadi.