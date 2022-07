Caldo record, dal 14 luglio in arrivo l’ondata africana più potente dell’estate

Dopo la tregua degli ultimi giorni che ha visto piogge e aria più fresca in tutta Italia, tornerà l’alta pressione. Fino a mercoledì, 13 luglio, avremo condizioni meteo stabili: soleggiato su tutto il Paese e temperature in linea con le medie stagionali o al massimo leggermente superiori. [Continua in basso]

Nuova ondata di caldo

Da giovedì 14 invece, e almeno per i dieci giorni successivi, si prevede invece una nuova ondata di caldo che potrebbe essere la più potente ondata di caldo africano dell’estate 2022. L’Anticiclone Nord-africano tornerà, infatti, protagonista con un carico di aria rovente: questa ondata di caldo potrebbe essere eccezionalmente intensa e lunga con possibili picchi di 40 gradi. I meteorologi stimano per la Pianura Padana (quindi Milano, Mantova, Bologna, Padova, Verona, Ferrara etc), la Toscana (Firenze) e l’Umbria (Terni) temperature superiori ai 38-39 gradi già da venerdì 15 e almeno fino al 22 luglio prossimo. Mentre per il resto del centro e il sud sono previsti per ora valori inferiori di qualche grado. Assieme al caldo ci saranno pure afa e notti tropicali.

