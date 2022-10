Patata da ben sette chili raccolta nel Vibonese

Sette chili di patata (6,914 chili per la precisione) e se non è un record poco ci manca. Come rivelato dal Quotidiano del Sud, a raccoglierla a Mesiano di Filandari è stato il 62enne Alfonso Mazzeo, di Rombiolo, collaboratore scolastico, dopo aver piantato qualche mese fa direttamente il tubero da cento grammi al posto dei germogli. Grande la sorpresa al momento della scoperta, con la notizia che ha subito fatto il giro del paese destando interesse e curiosità.