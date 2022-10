Meteo Calabria, tempo in miglioramento: le previsioni per il fine settimana

Dopo un giovedì di forte maltempo su alcune aree della Calabria, il minimo di bassa pressione va spostandosi verso est garantendo un netto miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regione. Ecco le previsioni per il weekend.



Meteo sabato: la giornata di oggi, sabato 15 ottobre, sarà caratterizzata da un primo generale cambio di circolazione: avremo infatti tempo perlopiù stabile su gran parte della regione ad eccezione della bassa Calabria tirrenica dove non sono da escludere ancora locali deboli piovaschi; cieli invece parzialmente nuvolosi altrove senza rischio di precipitazioni. Le temperature non subiranno grossi variazioni con valori massimi compresi tra i 22°C e i 25°C sulle coste e ancora in media con il periodo. I venti saranno a tratti moderati da Nord-est sul comparo jonico, mentre saranno deboli altrove sempre dai quadranti settentrionali. Mari generalmente poco mossi o mossi in particolare lo Jonio. [Continua in basso]

Meteo domenica: dalla giornata di domenica inizierà una fase stabile su tutta la regione: l’avvicinarsi dell’alta pressione infatti manterrà il tempo stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi ovunque; qualche nuvola più compatta solo nelle aree interne ma senza rischio di precipitazioni. Temperature ancora stazionarie e comprese tra i 22°C e i 25°C sulle coste e venti perlopiù deboli con direzione variabile. Mari poco mossi. Da inizio settimana e almeno fino al weekend una bassa pressione a ridosso della Spagna apporterà l’elevazione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo e sulla nostra Regione, apportando tempo stabile e soleggiato ovunque e temperature in leggero rialzo ma non eccessivamente, in quanto la nostra Regione rimarrà ai margini dell’anticiclone e subirà l’influenza di correnti fresche da est.

