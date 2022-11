Nardodipace, ordinanza del Comune per arginare l’abbandono di rifiuti nei pressi del cimitero

Divieto assoluto di abbandonare materiali e rifiuti di ogni genere lungo la cinta muraria del cimitero di Nardodipace di località Ciano e nelle sue immediate vicinanze. E’ quanto dispone un’ordinanza del Comune, attese le segnalazioni pervenute da diversi cittadini. Da qui l’ordinanza affinchè i rifiuti vengano smaltiti secondo legge per assicurare un aspetto decoroso al luogo sacro ed anche per salvaguardare l’ambiente e la pubblica incolumità. I rifiuti dovranno essere custoditi e smaltiti secondo le modalità sancite dalla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti. Il compito di vigilare in ordine alla corretta applicazione dell’ordinanza è stato affidato alla polizia municipale. Da ricordare che nei giorni scorsi il Comune di Nardodipace aveva emanato altra ordinanza con il divieto di abbandonare lungo le vie del paese rifiuti provenienti da lavorazioni edili.

