Erogazione dell’acqua a rilento per lavori sulla condotta dell’Alaco, disagi a Serra

Disagi su disagi ieri a Serra San Bruno per la mancanza di acqua nei rubinetti di casa di diverse abitazioni. Prese d’assalto, quindi, le poche fontane pubbliche della zona. La mancata erogazione dell’acqua è stata causata da alcuni lavori effettuati dalla Sorical per una perdita sulla condotta dell’Alaco in località Umbro nei pressi della strada statale 713 ricadente nel territorio comunale di Spadola. Il guasto è stato riparato solo nella tarda serata di ieri e la situazione a Serra San Bruno e dintorni si avvia quindi alla normalità.

