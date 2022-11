Serra, controlli al serbatoio “Castagnari”: si svuota in modo anomalo

Il problema sorge soprattutto nelle ore serali. L’amministrazione si è subito attivata per cercare di risalire all’origine del problema

«Informiamo la cittadinanza fornita dal serbatoio comunale di “Castagnari” che, nonostante l’acqua in entrata risulti nei parametri di normalità, da alcuni giorni lo stesso serbatoio si svuota in modo “anomalo”, soprattutto nelle ore serali e notturne. Con i tecnici e gli operai stiamo cercando di risalire ad eventuali perdite che potrebbero essere causa di questi disagi. Ci scusiamo con le famiglie interessate sperando di risolvere il problema quanto prima». Così l’amministrazione comunale di Serra San Bruno, la quale – come detto – si è immediatamente attivata al fine di riuscire a risalire all’origine del problema che causa un singolare svuotamento del suddetto serbatoio.