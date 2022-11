Serra, serbatoio Castagnari sorvegliato speciale: ancora consumo eccessivo

In riferimento alla situazione idrica delle aree servite dal serbatoio comunale di “Castagnari”, l’amministrazione comunale di Serra San Bruno fa sapere che «continuano da parte di operai e tecnici gli interventi nel tentativo di capire a cosa sia dovuto questo consumo eccessivo da parte del suddetto serbatoio. Gli interventi vanno avanti da alcuni giorni e continueranno nei giorni a seguire, fin quando non si arriverà alla soluzione del problema. Rinnovando le scuse per i disagi che si stanno verificando in questi giorni, ci teniamo a precisare che l’impegno di chi di dovere non sta mancando. Speriamo che il tutto si risolva quanto prima», sottolinea ancora l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfredo Barillari, il quale – come detto – da alcuni giorni, con l’apporto di tecnici e di operai, sta tentando di risalire all’origine del problema. Nonostante, infatti, l’acqua in entrata nel serbatoio comunale risulti nei parametri di normalità, lo stesso serbatoio si svuota in modo “anomalo”, soprattutto nelle ore serali e notturne.

LEGGI ANCHE: Serra, controlli al serbatoio “Castagnari”: si svuota in modo anomalo

Articoli correlati