Giardino botanico nel museo del mare a Capo Vaticano, il Comune di Ricadi cerca piante grasse

Una veduta dal museo del mare

Il museo civico del Comune di Ricadi (Mu.Ri.) sta realizzando un giardino botanico presso il museo del mare a Capo Vaticano, in viale Giuseppe Berto. E’ quanto rende noto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tripodi, che invita la cittadinanza a contribuire al progetto attraverso una donazione spontanea e gratuita di piante grasse.

«Il giardino si sviluppa attorno a tutta l’area del fabbricato museale – si legge nell’avviso alla cittadinanza – ed è composto da una parte di piante autoctone e tipiche del territorio (già realizzata e in fase di completamento) e un’altra parte di piante grasse (da realizzare), visibile dal fronte stradale. Tutto il giardino è percorribile attraverso un sentiero in terra battuta. Chiunque volesse contribuire alla realizzazione di quest’ultima parte del giardino attraverso la donazione spontanea e gratuita di piante grasse di ogni genere può recapitarle direttamente nella sede del museo del mare nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 09 alle ore 13». L’avviso del Comune di Ricadi rimarrà valido fino al 15 aprile, salvo il caso in cui le forniture non soddisfino l’esigenza richiesta già in data antecedente.

