Temperature record anche nel Vibonese, prossima settimana previsti 40 gradi

Caldo, afa e temperature che superano di gran lunga i 30 gradi centigradi (oggi 35 di massima) anche nel Vibonese e nel prossimo fine settimana il termometro dovrebbe toccare i 40 gradi. Infatti l’aumento delle temperature che sta caratterizzando il weekend sarà seguito da un ulteriore costante riscaldamento dall’inizio della prossima settimana. L’anticiclone africano continuerà ad irrobustirsi sul Mediterraneo inglobando anche l’Italia e soprattutto il centro e il Sud dove l’ondata di caldo sarà veramente intensa. Giorno dopo giorno saliranno le temperature minime e con esse il tasso di umidità, rendendo sempre più elevato il disagio per l’afa soprattutto dopo il tramonto. Ma saliranno soprattutto anche le temperature massime, destinate a raggiungere livelli eccezionali portandosi anche a più di 10°C oltre alle medie del periodo, con la possibilità che vengano battuti alcuni record assoluti di temperatura verso la metà della settimana. Per la Calabria sono previsti valori molto elevati: alla quota di 850 hPa (circa 1.600 metri di quota) si avranno temperature eccezionali e intorno ai 28-29°C. Ciò vorrà dire che sulle coste, specie la jonica, saranno molto probabili picchi diffusi fino ai 40°C. Attenzione anche nelle consuete aree interne del cosentino e del crotonese: qui infatti le temperature potranno raggiungere addirittura i 45°C con umidità però piuttosto bassa durante le ore diurne. Valori meno elevati pure sul settore Tirrenico ma qui l‘umidità la farà da padrona con la percezione di caldo molto intenso. Le alte temperature dureranno per tutta la settimana: sarà un’ondata quasi eccezionale non tanto per i valori che andrà ad assumere, ma soprattutto per la durata. Qualche possibile cambiamento lo si potrà avere a partire dal 25-26 luglio. Oggi a Vibo Valentia città la temperatura massima ha sfiorato i 35 gradi.

