Pineta di Marina di Nicotera nel degrado, chiesti interventi di pulizia

La pineta di Marina di Nicotera necessita di attività di pulizia. La segnalazione arriva da Antonio D’Agostino, del gruppo “Movi@Vento”, consigliere di minoranza. Gli scatti riguardanti l’area lasciano pochi spazi all’interpretazione: «È un vero miracolo che non sia andata a fuoco», spiega il politico locale. Eppure, fa rilevare «tutti i nostri appelli sono caduti nel vuoto e siamo riusciti solo a farne pulire solo la parte di proprietà dell’Iti, Investimenti turistici immobiliari spa. Gli altri due terzi, lasciati in pessimo stato, sono in parte di proprietà privata e in parte di competenza della regione, con delega del Demanio marittimo». L’auspicio è che l’area torni presto nella disponibilità della comunità.

