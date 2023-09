Weekend con sole in tutta la regione: temperature in lieve aumento

di Salvatore Lia

Dopo diversi giorni con nuvole alternate a piovaschi, ecco che nel weekend torna il bel tempo su tutta la regione. Per la giornata di oggi, sabato 2 settembre, ci attendiamo una giornata stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche nube più compatta nelle aree interne nelle ore pomeridiane ma con basso rischio di precipitazioni. Le temperature rimarranno stazionarie con valori massimi intorno ai 26-28°C, venti prevalentemente deboli con direzione variabile e mari generalmente poco mossi. La stessa situazione meteo la avremo nella giornata di domani, domenica 2 settembre: avremo infatti stabilità diffusa su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. Solo qualche nube più compatta la potremmo avere nelle aree interne nel pomeriggio ma il rischio di precipitazioni è relativamente basso. Temperature in lieve rialzo ma sempre nelle medie con valori massimi intorno ai 28-30°C, venti deboli da Nord-ovest lungo il comparto tirrenico, mentre saranno localmente moderati su quello jonico. Mari generalmente poco mossi o mossi specie l’alto Jonio.