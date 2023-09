Tropea si prepara al secondo appuntamento ambientalista con “Plastic Free”

Anche la città di Tropea partecipa alla passeggiata ecologica ideata dall’associazione “Plastic Free” Odv Onlus, fondata da Luca De Gaetano nel luglio del 2019. L’evento di caratura nazionale, che si svolgerà per la seconda volta quest’anno sotto il titolo “Sea and Rivers”, avrà luogo domenica 1 ottobre a partire dalle ore 9,30 dal parcheggio di Marina dell’Isola. La giornata, punta a coinvolgere quanti più cittadini volontari possibili nel prendersi cura delle spiagge e dell’ambiente locale, liberandolo da tutti quei detriti, spesso tossici, che purtroppo giacciono frequentemente anche in acqua. Finora, hanno fatto sapere dall’associazione, sono stati raccolti «oltre 300 quintali di plastica grazie alla collaborazione di oltre 250mila volontari che abbiamo coinvolto in più di 2000 appuntamenti per la raccolta di plastica e spazzatura, dando nuova vita a territori completamente sommersi dai rifiuti. Inoltre, siamo riusciti a sensibilizzare quasi 175mila studenti di tutt’Italia attraverso le nostre campagne ambientaliste attive». Le attività ambientaliste in programma, sono organizzate in collaborazione con il Comune di Tropea, la Proloco di Tropea e la Coldiretti giovani impresa Calabria.

