Serre in Festival, appuntamento al vivaio di Ariola per promuovere le zone interne

“Turismo montano e nuove prospettive”. Questo il tema del dibattito organizzato nell’ambito delle VII edizione del “Serre in festival” con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale delle Serre e nello stesso tempo rilanciare le attività turistiche di qualità. L’iniziativa – che inizialmente era prevista per il 5 agosto e che era stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche – avrà luogo giovedì 14 settembre a partire dalle ore 11 al vivaio Ariola di Gerocarne. Il programma degli interventi dopo l’introduzione della dottoressa Bettina Rachiele, prevede l’intervento del commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo, del direttore di Calabria Verde Giuseppe Oliva, del consigliere regionale Michele Comito, del senatore Giuseppe Mangialavori, degli assessori regionali Gianluca Gallo e Rosario Varì. L’evento ripropone i temi cari al “Serre in festival” come la conoscenza e la promozione delle bellezze naturalistiche delle Serre e del sostegno al turismo nelle zone interne.

