Parco urbano preda di vandali e degrado: il riflesso dell’abbandono di Vibo Valentia

La fontana divelta è l’immagine più eloquente di un patrimonio ostaggio dei vandali e dell’abbandono. Parliamo del Parco urbano di Vibo Valentia, il polmone verde della città, aperto giorno e notte, ormai, alle scorribande di chi impunemente devasta il patrimonio pubblico. Danni a cui fanno da cornice le aiuole e i prati privi di cure, i sentieri non manutenuti, l’area di ristoro che nell’assenza di un gestore evoca le immagini di una città fantasma.

I runner lo frequentano ancora, ma per i bambini è sempre più complicato tirare calci ad un pallone o fare un giro in bicicletta senza correre il rischio di farsi male. Insomma, il riflesso di una decadenza di una città che aspetta ancora il nuovo ospedale, il nuovo teatro e la scala mobile ed i cui luoghi di aggregazione divengono sempre meno fruibili, in assenza di decoro e di sicurezza.

Il popolo del web protesta, rimpalla post e commenti. I social divengono così la vetrina di una protesta collettiva che, suffragata da video e immagini, non lascia spazio ad alcuna censura. Tra chi si concentra sull’inciviltà di alcuni avventori e chi accusa l’amministrazione comunale di immobilismo, consapevole da tempo della situazione ed incapace di intervenire, il fuoco di fila è inclemente.

Se ciò investe una delle zone più frequentate e rappresentative della città, figurarsi le aree verdi più periferiche, oggetto a più riprese, nel tempo, delle contestazioni anche delle forze politiche di opposizione in consiglio comunale: da villa Gagliardi al parchetto di viale Accademie vibonesi, dalla pinetina di Vibo Marina ai punti di aggregazione per bambini di Bivona. Tutto ciò mentre tra una crisi politica ed un rimpasto di giunta, l’attuale amministrazione comunale si appresta a concludere il mandato.

LEGGI ANCHE: Aree verdi a Vibo tra “incuria e degrado”, Stefano Soriano contro l’amministrazione: «Città in agonia»

Parco urbano di Vibo nel degrado, i residenti: «Quadro drammatico, servono subito interventi»