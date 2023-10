Escursione dell’Avis di Vibo al Parco delle Serre

Fortemente voluta dalla presidente provinciale dell’ Avis Caterina Forelli domenica scorsa è stata organizzata una piacevole e salubre escursione lungo uno dei cammini più belli e suggestivi del Parco delle Serre: il percorso “Faggio del Re-Speranza”, che si snoda per ben 16 chilometri tra i comuni di Acquaro, Arena, e Fabrizia. Una domenica che ha visto la partecipazione dei volontari di tante comunali Avis e del gruppo escursionistico “Eg Mongiana”, che ha fornito supporto e validi consigli, e, che, oltre a divertire e a creare nuove amicizie, è stata all’ insegna della diffusione dei valori del dono, che serve a tutelare la propria e l’altrui vita, delle sane abitudini (camminare fa bene e tonifica il corpo, aiutando se stessi e a essere più idonei al dono) e dell’ ammirazione e del rispetto delle bellezze naturali (in sostanza ciò che contribuisce a farci stare meglio). In una parola: una domenica all ‘insegna della salute a 360 gradi che, a parte la fatica, e qualche piccolo intoppo agevolmente superato, ha soddisfatto tutti. Dai partecipanti, una quarantina, alla presidente Forelli, fermamente convinta a proseguire su questa strada, provvedendo alla creazione di un vero e proprio gruppo stabile di trekking dell ‘Avis provinciale vibonese, che diffonda con costanza e determinazione la cultura del dono e dei valori descritti. Anche la mascotte dell’iniziativa, la cagnetta “Pallina” ha gradito, rallegrando tutti con la sua vivacità. A fine giornata un lauto pranzo al sacco, offerto da Avis provinciale e logisticamente organizzato dalla segreteria della stessa e dalla comunale di Serra, ha ripagato della partecipazione e della fatica affrontata.

