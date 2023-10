Sversamenti illegali a Pizzo, carabinieri fermano un autospurgo

I carabinieri forestali di Vibo Valentia hanno sventato un grave atto di inquinamento ambientale, sorprendendo un autospurgo mentre scaricava reflui fognari illegalmente lungo la Statale 18, in prossimità di un fosso pluviale cruciale per l’ecosistema locale ed il territorio di Pizzo. In particolare, l’intervento dei carabinieri forestali è avvenuto grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini riguardo un veicolo sospetto che operava in prossimità della Statale 18. Giunti sul luogo, i carabinieri forestali hanno scoperto l’autospurgo mentre scaricava rifiuti liquidi contaminati direttamente nel canale naturale. L’intervento dei militari si è concluso con una denuncia alla Procura di Vibo Valentia. Il rapido intervento ha impedito un danno irreparabile all’ambiente circostante e di preservare l’integrità dell’ecosistema napitino. Le autorità invitano i cittadini a rimanere vigili e segnalare qualsiasi attività sospetta che possa danneggiare l’ambiente.

