Comune di Vibo, approvato il Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato

L’assessore Vincenzo Bruni

Il Consiglio comunale di Vibo Valentia ha approvato il “Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato” presentato dall’assessore all’ambiente Vincenzo Bruni. “La vegetazione, in quanto elemento fondamentale del paesaggio, è un valore tutelato dall’art. 9 della costituzione della Repubblica e riveste un ruolo di vitale importanza per l’ambiente, la qualità della vita e il paesaggio. Pertanto – ha spiegato Bruni – la città di Vibo Valentia riconosce questo valore e si impegna a mantenere e a incrementare la propria dotazione di verde, gestendo il patrimonio esistente così da perpetuarlo a vantaggio delle generazioni future. E’ ormai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche che gli effetti positivi della vegetazione in ambito urbano riguardano aspetti ecologici, sociali, estetici ed economici. I benefici forniti dal verde urbano, però, non si limitano al miglioramento dei parametri fisici e chimici della città ma rivestono un ruolo importante nella vivibilità della città esercitando anche un effetto positivo sul benessere fisico e

psicologico dei cittadini”. Nell’ambito del verde urbano “una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie – ha evidenziato l’assessore – rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l’inquinamento atmosferico, l’impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche delle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici e altro”.

Per questi motivi “la progettazione delle aree verdi – ha proseguito Vincenzo Bruni – intese come nuove realizzazioni del verde, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dall’amministrazione, ad enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa”. La proposta di “Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato del Comune di Vibo Valentia” contiene “una disciplina dettagliata per la protezione in generale degli spazi verdi, in quanto esso prevede criteri sia per la realizzazione che per la manutenzione”. Considerato che il Comune di Vibo Valentia, “riconosce e valorizza le seguenti funzioni svolte dal verde: ambientale, climatica, ecologica, di sicurezza idrogeologica, paesaggistica, estetica e decorativa, educativa, culturale e storica, economica, igienica, psicologica e ricreativa” e che il Regolamento presentato dall’assessore Bruni “indica le linee guida nella tutela delle aree verdi esistenti, nella formazione di nuove aree verdi e detta disposizione di difesa delle alberature, degli arbusti e delle siepi, dei parchi e dei giardini pubblici e privati e delle aree di pregio ambientale” e “indica anche le modalità di coinvolgimento del cittadino per la promozione della cultura del verde, l’affidamento e la sponsorizzazione degli spazi verdi al fine della loro gestione e manutenzione, si configura come strumento operativo settoriale”. Il suddetto Regolamento, in sostanza, “è redatto in coerenza con le politiche territoriali e ambientali che il Comune di Vibo Valentia intende perseguire e contenute negli strumenti di pianificazione generale comunali”, pertanto è stato approvato dal Consiglio comunale.

