Pizzo: scatta l’allarme bustine di veleno per topi sparse per la città

Diversi cittadini in questi giorni stanno rinvenendo in molte zone della cittadina numerose bustine di veleno per topi abbandonate di proposito da ignoti. I rischi seri non riguardano solamente gli animali ma soprattutto bambini e ragazzini che, incuriositi dal contenuto delle bustine simili a quelle del the ma contenenti piccoli granelli rossi, potrebbero subire gravissime conseguenze. L’allarme, diffuso anche sui social da parte di moltissimi residenti, è stato anche diramato dal Comune di Pizzo dove sono pervenute diverse segnalazioni. Quanto si sta verificando, ha tenuto a sottolineare anche l’assessore comunale Stefania Calfapietra, «non riguarda in alcun modo della derattizzazione organizzata dal Comune nei giorni scorsi, ma di casi riconducibili a soggetti scellerati che stanno infestando alcune zone della città». Sulla base di ciò, si sta organizzando una bonifica delle aree interessate dalla presenza del veleno assieme ai volontari della Protezione civile di Pizzo. Pertanto, l’assessore chiede alla cittadinanza «di segnalare con qualunque mezzo le zone di avvistamento del veleno, così da poter delimitare e bonificare l’area interessata». I responsabili di questo grave gesto, «una volta individuati – sottolinea nel suo accorato appello – saranno denunciati alle autorità competenti».

