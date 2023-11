Torrente Candrilli a rischio esondazione: il Comune di Vibo punta sull’aiuto di Calabria Verde

Torrente Candrilli (Foto repertorio)

Qual è il motivo per il quale non sono ancora iniziati i lavori di manutenzione al fosso Candrilli? E’ quanto ha chiesto il capogruppo del Pd, Stefano Soriano, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Vibo in modalità question time che all’ordine del giorno contava dieci interrogazioni del consigliere dem. Lo scorso 12 giugno, il torrente è esondato fino ad arrivare nella zona delle case popolari di Portosalvo e questo perché il letto era bloccato da un muro di detriti a causa della mancanza di pulizia del corso d’acqua. A seguito di ciò, l’esponente dem aveva scritto una lettera al Comune di Vibo e alla Protezione civile della Regione Calabria nonché alla Provincia, seguita da solleciti, per chiedere interventi risolutivi e urgenti ma senza ricevere risposta. Pertanto, ha osservato Soriano, il “rischio di altre e peggiori esondazioni persiste, soprattutto con l’arrivo della stagione invernale, che fa aumentare notevolmente il rischio di danni”. Da qui, dunque, la richiesta di informazioni all’esecutivo di palazzo Luigi Razza in merito all’importante questione.

A rispondere è stata l’assessore Carmen Corrado, che ha innanzitutto chiarito che l’ingegnere Claudio Le Piane si è da poco insediato alla direzione del Settore 5 – Reti e Infrastrutture e Protezione Civile e del Settore 6 – Ambiente, ma allo stesso tempo “si è sin da subito fatto carico della situazione. Il dirigente si era già attivato, nei mesi scorsi, nell’effettuare sopralluoghi per predisporre la pulizia del corso d’acqua, con l’aiuto di Calabria Verde e con quest’ultima è in via di definizione un protocollo di intesa. Per la manutenzione verranno usate risorse economiche del “Fondo di Riserva”. Al di là dei lavori per il Candrilli, è stata, inoltre, predisposta la pulizia di tombini, grate e pozzi, per il corretto deflusso delle acque”. Tornando alla tematica dell’interrogazione e considerando il punto in cui il torrente è ostruito nei pressi di Portosalvo, il consigliere Stefano Soriano si è mostrato perplesso riguardo la possibilità che Calabria Verde possa riuscire a risolvere la problematica, essendo necessari specifici mezzi meccanici. Dal canto suo, l’assessore Corrado, ha rassicurato il capogruppo del Pd circa la riuscita dell’operazione, evidenziando di “aver già pianificato l’intervento in modo tale da essere risolutivo, indirizzando l’azione innanzitutto nei punti più critici”.

