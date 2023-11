Tropea, sul ripetitore telefonico installato al cimitero interviene il consigliere Piserà

Sui lavori d’installazione del ripetitore telefonico, in corso dal 4 ottobre all’interno del parcheggio limitrofo al cimitero di Tropea, interviene il consigliere di minoranza Antonio Piserà il quale, attraverso una nota, esprime «preoccupazioni significative riguardo i rischi per la salute pubblica». Per il consigliere, che ha inoltrato al Comune di Tropea una richiesta di revoca dell’autorizzazione concessa dall’ente locale alla ditta Cellnex Italia spa – Zefiro Net srl, «le significative preoccupazioni riguardano la prossimità del ripetitore alle abitazioni. La posizione proposta per l’antenna – sottolinea Piserà -, aumenterebbe l’esposizione dei residenti alle radiazioni elettromagnetiche. I rischi per la salute pubblica, derivanti dall’installazione di tale struttura ai quali mi riferisco, riguardano le radiofrequenze RF-EMF classificate come “possibili cancerogeni per l’uomo” da parte dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro “Airc”. Un’organizzazione – continua – affiliata all’Organizzazione mondiale della sanità “Oms”, che ha citato diversi studi epidemiologici e sperimentali condotti dal 2011 in avanti sui pericoli legati ai tumori e agli effetti avversi sull’apparato riproduttivo e sullo sviluppo causati da questo tipo di radiofrequenze».

Nell’istanza presentata al Comune di Tropea, Piserà evidenzia pure la «mancata informazione alla popolazione. I cittadini del quartiere – aggiunge –, non sono stati informati in anticipo sull’installazione e sono stati privati dell’opportunità di esprimere le loro preoccupazioni». Sulla salute dei residenti e la «mancata valutazione» di siti alternativi, aggiunge che «le condizioni di salutr di cittadini con gravi patologie cliniche nella zona, potrebbero aggravarsi a causa degli effetti dannosi dei campi elettromagnetici. Non è stata considerata l’opportunità di trovare siti alternativi che minimizzino l’esposizione alle radiazioni, data la natura residenziale dell’area. Considerando che nella zona è già presente un ripetitore di notevoli dimensioni, è imperativo rivalutare la necessità di un ulteriore impianto. Chiedo quindi formalmente – conclude Piserà – la revoca di tale concessione, ritenendo prioritaria la necessità di proteggere la salute e l’integrità fisica dei cittadini di Tropea dall’esposizione continua ed ininterrotta alle radiazioni elettromagnetiche».

