Triparni, perdite dalla condotta idrica. I residenti: «S’intervenga» -Video

Disagi per i residenti di località “Facciolo” nella frazione Triparni a causa di perdite dalla condotta idrica comunale. Secondo quanto riferito dai cittadini, la problematica era stata segnalata sia agli uffici competenti che agli amministratori comunali. Ma, nonostante sia trascorso più di un mese e mezzo, gli interventi tardano ad arrivare: «Ad oggi – fanno rilevare i residenti- non si è provveduto alla riparazione nonostante gli innumerevoli disagi provocati alle proprietà insistenti». Simili circostanze si erano verificate già in passato, sin dal 2019. Eppure, gli interventi periodici non hanno portato i risultati sperati probabilmente per via dello stato in cui versano ormai le vecchie condotte: «Andrebbero completamente sostituite. Non si comprende come mai l’amministrazione comunale rimanga inerme dinnanzi a emergenze», chiosano.

