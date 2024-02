Carnevale sostenibile nel Vibonese: Striscia la notizia riprende il network LaC

Un Carnevale sempre più green. La decisione di mettere al bando coriandoli, stelle filanti in plastica e bombolette spray accomuna sempre più città italiane, da Nord a Sud. Tra queste Tropea che già dal 2022 ha vietato l’utilizzo di materiali inquinanti prevedendo multe fino a 500 euro. Via libera, invece, a cotillons di materiale biodegradabile. La notizia diffusa sul sito LaC News24.it è stata ripresa anche da Striscia la notizia nell’ambito di un servizio a cura di Stefania Petyx. Accompagnata dal fido bassotto, l’inviata è stata ospite a Palermo dove, in occasione della festa più colorata dell’anno, invece degli inquinanti coriandoli si utilizzeranno semi. Continua a leggere su LaCnews24.it